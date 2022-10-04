المدينة المنورة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأعلنت الوكالة المساعدة للتفويج وإدارة الحشود النسائية، التابعة لوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة أمس، عن أوقات زيارة الروضة الشريفة المخصصة للنساء خلال ايام الاسبوع، والمكونة من فترتين صباحية ومسائية.حيث تكون الفترة الصباحية من السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة صباحاً، والفترة المسائية من التاسعة والنصف مساءً وحتى الثانية عشرة صباحاً، ماعدا يوم الجمعة فتكون الفترة الصباحية من السادسة صباحاً حتى التاسعة صباحاً، والفترة المسائية من التاسعة والنصف مساءً حتى الثانية عشرة صباحاً.//انتهى//19:02ت م0183