حائل 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل دشن وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق المكلف عبدالرحمن بن حمود العبيد في حير السرور الأثري اليوم , مبادرة "بركتنا" المجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، التي تنفذها مؤسسة الديوانية للعمل التطوعي الوقفية بالتعاون مع جمعية حائل للعمل التطوعي وخدمة المجتمع جود.وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية "جود" عيسى الحليان إلى أهمية البرامج التطوعية وتفعيل المناسبات التي يُكرَّم فيها كبار السن، مؤكداً حرص الجمعية مع شركائها على الإسهام في دعم جميع المبادرات المجتمعية.من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "جود" عدي الهمزاني مدير مبادرة بركتنا بمنطقة حائل, أن المبادرة تقام في جميع مناطق المملكة للعام الخامس على التوالي ضمن مشاريع المؤسسة وشركائها لإشراك وتمكين المتطوعين في مثل هذه المبادرات، والتي يكرم فيها عدد من كبار وكبيرات السن بالمنطقة.إثر ذلك كرَّم وكيل إمارة منطقة حائل المساعد عددًا من كبار السن وكذلك المساهمين في نجاح المبادرة.// انتهى //19:19ت م0185