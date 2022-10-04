الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واستلقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من معالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.وجرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وبحث التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:31ت م0187