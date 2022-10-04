بريدة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واستشارك جامعة القصيم، مُمثَلة بعمادة شؤون المكتبات، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م، الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي وتستمر حتى يوم السبت القادم الثامن من شهر أكتوبر، حيث تعرض الجامعة إصداراتها من المجلات والأبحاث العلمية في الجناح رقم (H65).ويحتوي الجناح على إصدارات الجامعة العلمية التي تغطي تخصصات مختلفة، منها العلوم الشرعية والزراعة والطب البيطري والاقتصاد والإدارة والتربية واللغويات وغيرها من العلوم والمعارف، كما يحوي الجناح أعدادًا متفرقة من المجلات العلمية المحكمة التي تصدر عن كليات الجامعة ومراكزها البحثية والعلمية.وتحظى إصدارات الجامعة باهتمام الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المختلفة وطلاب وطالبات الدراسات العليا، وكذلك المهتمين في مجالات العلم والمعرفة والبحوث التطبيقية، حيث يضم جناح الجامعة داخل المعرض إصدارات تزيد عن 200 كتاب من مؤلفات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإضافة إلى إصدارات الكراسي البحثية والمجلات العلمية.// انتهى //19:32ت م0188