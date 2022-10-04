المدينة المنورة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسوقعت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، ممثلة برئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، مذكرة تفاهم مع جمعية طيبة التعليمية، ممثلة برئيس مجلس الإدارة الدكتور عادل بشناق؛ وذلك لمد جسور التعاون بين المؤسسات الحكومية والخاصة لتطوير المنظومة التعلمية.وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات بين الجهتين وتعزيز الشراكة المجتمعية، إضافةً إلى تطوير التعليم وصقل الكوادر البشرية بالتدريب والتأهيل.ويمتد نطاق التعاون بين الجهتين ليشمل مشاركة البحوث والاستشارات، ورعاية الطلبة الموهوبين، وتفعيل الأنشطة والفعاليات والمبادرات المشتركة، إضافةً إلى تخصيص برامج ودورات تدريبية يستفيد منها الطلبة.// انتهى //19:44ت م0191