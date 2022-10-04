إسلام آباد 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسلقي جنديان من رجال الجيش الباكستاني مصرعهما في هجوم مسلح نفذته عناصر إرهابية اليوم على موكب عسكري بالقرب من مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أن قوات الجيش ردت على مصدر الهجوم وتمكنت من القضاء على ثلاثة من الإرهابيين الذين شنوا الهجوم، وصادرت من حوزتهم كمية من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة.وأضاف أن قوات الجيش شنت عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن باقي الإرهابيين الذين نجحوا في الفرار من الموقع.// انتهى //19:50ت م0194