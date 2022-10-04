بريدة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة القصيم أكثر من 6,400 عملية لرصد مستويات أسعار السلع الأساسية في مختلف منافذ البيع، وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.كما نفذت الفرق الرقابية بالمنطقة أكثر من 3500 جولة تفتيشية على المستودعات والأسواق ومنافذ البيع بمدن ومحافظات وقرى المنطقة؛ للتحقق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة الوزارة، ومتابعة وفرة المنتجات وتعدد مورديها، وتوفر المنتجات البديلة.وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //19:55ت م0195