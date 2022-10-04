الرباط 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدما بنسبة 0.27 %، مسجلا 11.617,87 نقطة.وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.27 % ليستقر عند 937,43 نقطة، فيما سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره ارتفاعا بنسبة 0.73 % مسجلا 871,61 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 110,4 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 604,06 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:25ت م0196