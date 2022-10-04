اقتصادي / بورصة المغرب تغلقُ على ارتفاع
الثلاثاء 1444/3/8 هـ الموافق 2022/10/04 م واس
الرباط 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واس
أَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تقدما بنسبة 0.27 %، مسجلا 11.617,87 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.27 % ليستقر عند 937,43 نقطة، فيما سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره ارتفاعا بنسبة 0.73 % مسجلا 871,61 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 110,4 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 604,06 مليار درهم مغربي.
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