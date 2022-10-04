واشنطن 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأصدرَ صندوق النقد الدولي اليوم، التقريرَ السنوي لعام 2022 الذي يسلط الضوء على التعافي من فيروس كوفيد -19 وتأثير الأزمة الروسية الأوكرانية, والتضخم, وكيفية تحقيق الانتعاش وتغير المناخ والعملات الرقمية والشمولية.وأوضح الصندوق - في بيان صحفي اليوم- أن تطوير لقاحات كوفيد 19 والدعم النقدي والمالي غير المسبوق، بما في ذلك تخصيص حق السحب الخاص التاريخي SDR للصندوق بحوالي 650 مليار دولار، جعل التعافي العالمي ممكنًا.وخلال السنة المالية 2022، واصل الصندوق دعم أعضائه في ثلاث مجالات أولها المراقبة الاقتصادية، حيث اكتمل 126 فحصاً صحياً في البلدان، والثاني إقراض 113 مليار دولار لـ 23 دولة ، بما في ذلك 9 مليارات دولار إلى 14 دولة منخفضة الدخل، والثالث تنمية القدرات، حيث قدم الصندوق 242 مليون دولار للمشورة الفنية العملية والتدريب الموجَّه نحو السياسات والتعلم من الأقران.// انتهى //20:48ت م0198