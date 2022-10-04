الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأكدَ الروائي الأردني الحائز على البوكر جلال برجس الأهمية الثقافية لـ "حي جاكس" بالدرعية، وذلك خلال ندوته الأدبية "الأسئلة لديها القدرة على إعادة بنائنا"، التي أقيمت في إستوديو "سدرة" الإبداعي، مشيراً إلى تعدد المساحات الإبداعية في "جاكس" بمختلف الأنماط الثقافية.وبدأ برجس حديثه عن معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م، واصفاً المعرض بالدلالة الحقيقية لكسر الصورة النمطية عن القارئ السعودي، وما له من أهمية كبرى في اتساع رقعة الوعي محلياً، والتسويق لها عالمياً، منوهًا بمستوى التغيير الكبير في المملكة الذي يثير فضول العالم للتعمق في كنوز الثقافة المحلية.وتحدث كذلك عن أهم المحاور الواجب وجودها في كل كاتب والمعوقات التي تواجه الكتّاب.وأشار برجس إلى أن الكتابة لا تأتي إلا بقراءة، وأسلوب الكاتب ليس بالشيء الأساسي نحو خطوات نجاحه، ومن أهم الأشياء التي تطلق عنان الذهن هي قراءة الشعر والبحث في معانيه ودلالاته، وما تؤول إليه بعض المصطلحات التي توضح خصوبة ذهن الكاتب لأي شيء من أغراض الكلمة.الجدير بالذكر أن حي جاكس يضمَّ العديد من المساحات الإبداعية التي يشارك فيها روَّاد الفن السعودي, فيما يسعى إستوديو "سدرة" الإبداعي؛ إلى تكوين طرق إبداعية متعددة للتناغم مع الحركة الثقافية والفنية، من خلال إقامته سلسلةً من البرامج الثقافية المتخصصة مثل: "غرفة الكتابة"، "إستوديو السينما"، "منصة كينونة"، "برنامج عذوق لدعم المبادرات الثقافية".// انتهى //20:57ت م0199