مكة المكرمة 08 ربيع الأول1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسدشَّن محافظ الكامل حبيب العازمي اليوم مشروعَ تحلية المياه بمحافظة الكامل الذي تم تجهيز محطته بأحدث الإمكانيات، وفق أعلى المعايير الصحية المعتمدة في مثل هذه المحطات ، بحضور رئيس القطاع الغربي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني حيث تم ضخ المياه المحلاة بعدد 6 مناهل.وتبلغ مساحة موقع المشروع ٣٠٠٠٠ م٢ وتبلغ الطاقة الإنتاجية 270 صهريج يوميا، كما تبلغ سعة الخزان التشغيلي ٣٠٠٠م٣ يتم تغذيته من الخزان الرئيس بمحافظة الكامل سعة ١٠٠٠٠م٣ .// انتهى //21:08ت م0200