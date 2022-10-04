المدينة المنورة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسرعى صاحبُ السموُّ الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، حفلَ تدشين ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022م الذي ينظِّمُه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالتعاون مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنشآت القطاع الخاص، على مدار يومين بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات.وبهدف الملتقى إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، ودعم البرامج التدريبية، وتوظيف الكفاءات وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، وذلك من خلال عقد 42 ورشة عمل تدريبية وتطويرية، واستعراض النماذج الوطنية المشرفة وقصص نجاحها، فضلاً عن معرض التوظيف ضمن برنامج الملتقى.وخلال تدشين أعمال الملتقى، اطّلع سموُّ أمير المنطقة على منظومة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال الأجنحة المشاركة في الملتقى ومعرض التوظيف، وقام سموُّه بزيارة مقار انعقاد ورش العمل وبرامج التدريب والتأهيل الموجهة للطلاب والطالبات وللباحثين والباحثات عن العمل.وأشادَ سموُّ أمير منطقة المدينة المنورة، بمستهدفات الملتقى التي تنسجمُ مع جهود قيادة المملكة - حفظهم الله- في دعم مجال الاستثمار في رأس المال البشري، والمضي نحو تطوير المهارات والقدرات المهنية والمعرفية بين أبناء وبنات الوطن، بما يسهم في رفع نسب التوطين ودعم مشاركة القوى الوطنية في سوق العمل، الأمر الذي سيحقق - بمشيئة الله - توازناً في تنمية موارد واقتصاديات منطقة المدينة المنورة.وخلال الحفل، شاهدَ الحضور عرضًا مرئيًا عن ملتقى لقاءات وما يتضمَّنه من فعاليات وأنشطة ومسارات، تمكِّن وتدعم القوى الوطنية وبرامج إشراكها في سوق العمل، وسُبل تعزيز وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص.إثر ذلك، دشَّن الأمير فيصل بن سلمان، مسابقةَ شركة سابك للمشاريع الريادية على مستوى المملكة للعام 2022 التي تتواكب مع خطط الشركة في دعم المحتوى المحلي، حيث ستخضع المشاريع المشاركة للمراجعة والفرز وفق المواصفات، ويتم تحديد الفائزين من قبل اللجان المعتمدة للمنافسة.من جهته، أوضحَ مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، أن الصندوق دعم توظيف 190 ألف مواطن ومواطنة للعمل في القطاع الخاص منذ بداية العام الجاري، وبلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من خدمات التوجيه والإرشاد المهني خلال نفس المدة نحو 850 ألف مستفيد.واستعرض الجعويني - خلال كلمته- في الحفل، برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) واستفادة أكثر من 80 ألف من خريجي الدبلوم والبكالوريوس من خدمات البرنامج منذ انطلاقه في العام 2017م، موضحاً أن الصندوق أنفق نحو 3.2 مليارات ريال خلال العام الجاري على برامج ومبادرات وممكنات الدعم.وقدَّم الجعويني، شكرَه وتقديرَه لسموِّ أمير منطقة المدينة المنورة، على رعايته أعمال الملتقى، مبدياً تطلعاته إلى أن يحقق الملتقى أهدافه في تقديم الممكنات والمحفزات لقطاع الأعمال وخدمة أبناء وبنات المنطقة، ودعم وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل.في المقابل، أكد مدير إدارة الشراكات الإستراتيجية للمحتوى المحلي في شركة سابك عبدالله الدامر، أن سابك شريكة في تطوير المحتوى المحلي في المملكة بما يتوازى مع طموحات رؤية المملكة التي تدفع باتجاه تحقيق التنمية المستدامة من خلال فتح المجال امام القطاع الخاص ليلعب دوراً محورياً في الإسهام في الناتج المحلي الاجمالي وخلق الفرص الوظيفية، مشيراً إلى مبادرة "نساند" التي أطلقتها الشركة تأتي لتمكين الاستثمارات الصناعية الواعدة للمنشات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في رفد الناتج المحلي عبر استثمارات خريجي المبادرة الذين نجحوا في إتمام رحلة التوطين.وفي ختام الحفل، كرَّم الأميرُ فيصل بن سلمان، الجهات الراعية و الداعمة لأعمال وفعاليات ملتقى لقاءات المدينة المنورة 2022.// انتهى //21:29ت م0202