واشنطن 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع الوطني لكوريا الجنوبية لي جونغ سوب.وناقشَ الجانبان - خلال الاتصال- سبلَ الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، إلى جانب بحث سبل التعاون الدفاعي الثنائي والثلاثي مع اليابان، ومواصلة الجهود لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.// انتهى //22:23ت م0211