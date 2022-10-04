سياسي / وزير الدفاع الأمريكي يجري اتصالاً هاتفياً بنظيره الكوري الجنوبي
الثلاثاء 1444/3/8 هـ الموافق 2022/10/04 م واس
واشنطن 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واس
أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع الوطني لكوريا الجنوبية لي جونغ سوب.
وناقشَ الجانبان - خلال الاتصال- سبلَ الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، إلى جانب بحث سبل التعاون الدفاعي الثنائي والثلاثي مع اليابان، ومواصلة الجهود لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
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22:23ت م
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