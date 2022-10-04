الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسشاركت وزارة الثقافة بدولة قطر في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م، يأتي ذلك من خلال حرص وزارة الثقافة بدولة قطر على المشاركة في معارض الكتب الدولية وخاصة معارض الكتب الخليجية.وأوضح رئيس قسم التزويد والإيداع القانوني بوزارة الثقافة في دولة قطر عبدالرحمن الهتمي، بأن الجناح يستعرض أحدث الإصدارات، مؤكداً بأن معرض الرياض الدولي للكتاب من أهم المعارض وفرصة ثمينة للتعريف بالإنتاج الفكري القطري.وأضافَ أن إبراز التطور في صناعة النشر بدولة قطر لجمهور القراء في المملكة يُعدُّ هدف مهم، مشيراً إلى مشاركة عدد من دور النشر القطرية بالمعرض، وذلك بأحدث الإصدارات المتنوعة وخاصة كتب الأطفال والناشئة والروايات والكتب الأكاديمية والقانونية.// انتهى //22:24ت م0212