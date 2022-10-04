الرباط 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأكَّدَ معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن المملكة تعدُّ الشريكَ التجاري الأول للمغرب من بين الدول العربية بحجم تبادل تجاري بلغ أكثر من 5 مليارات ريال خلال العام 2021م بزيادة 117% عن العام الماضي.وأوضحَ معاليه - خلال كلمته- في افتتاح الملتقى الاقتصادي ومجلس الأعمال السعودي المغربي المنعقد في الدار البيضاء اليوم، أن هذه الأرقام لا ترتقي لطموحات وتطلعات قيادة البلدين والشعبين الشقيقين ، مؤكداً حرصَ المملكة من خلال رؤية 2030 ، على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المغربية، وتحفيز التواصل والزيارات المتبادلة لرجال الأعمال، حيث يعدُّ ملتقى الأعمال الذي شهد مشاركة 300 من ممثلي القطاع الخاص السعودي والمغربي فرصة لتذليل العقبات أمام القطاع الخاص للتوسع في المشاريع وزيادة حجم التبادل التجاري.وعلى هامش الزيارة دشَّن معالي وزير التجارة بمشاركة وزير الصناعة والتجارة المغربي مقر الملحقية التجارية السعودية الجديدة في مدينة الدار البيضاء، التي تهدف إلى تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين وتذليل الصعوبات التي تواجهُ القطاعَ الخاص، وتمكين نفاذ الصادرات السعودية للأسواق وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تعزيز التبادل التجاري.كما زار القصبي والوفد المرافق له مقر شركتي "سابك" و"اكوا باور" واطلع على مشاريعها النوعية في أفريقيا، كما زار الوفد المنطقة الصناعية بالنواصر للاطلاع على الأعمال النوعية والتجربة الرائدة في مجال الصناعات.يذكر أن ملتقى الأعمال السعودي المغربي شهد انعقاد لقاءات ثنائية بين المصدرين السعوديين والمستوردين المغاربة، وتقديم عدة عروض مرئية من وزارة الاستثمار، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وبنك الاستيراد والتصدير السعودي، والمركز الوطني للنخيل والتمور .// انتهى //22:26ت م0213