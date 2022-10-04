الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسدشن رئيس جامعة الأمير سلطان الدكتور أحمد بن صالح اليماني، بحضور سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة بارك جون يونغ، فرعًا لمعهد الملك سيجونج في الجامعة.ويأتي احتضان جامعة الأمير سلطان ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر لأول فرع للمعهد داخل المملكة، انطلاقًا من حرص الجامعة الدائم على تعليم جميع اللغات والثقافات؛ لفتح الآفاق المعرفية لدى الطلبة.وتنبع أهمية تعلم اللغة الكورية من كون أن كوريا الجنوبية قطعت أشواطًا متقدمة في التنمية الاقتصادية، وأسست شركات عملاقة عالمية، وبات اقتصادها من بين اقتصادات الدول العشرين الأولى في العالم، وهذه العوامل وغيرها تجعل من تعلم اللغة الكورية أمرًا مشوقًا، خصوصًا أنها لغة سهلة- بحسب دارسيها- لا تتعدى حروفها الهجائية 14 حرفًا.يشار إلى أن معهد الملك سيجونج هو معهد رسمي لتعليم اللغة الكورية، أنشئ حول العالم بدعم من الحكومة الكورية، وبرعاية مؤسسة معهد الملك سيجونج، ويستمد المعهد اسمه من الملك سيجونج الأكبر (1397 - 1450) القائد الأكثر احترامًا في التاريخ الكوري، والذي اخترع الأبجدية الكورية قبل 579 عامًا، وحاليًا، أنشئ 244 معهدًا في 84 دولة حول العالم، ويحرص المعهد على توظيف معلمين ذوي خبرة، وتقديم المناهج والكتب المدرسية ذات جودة عالية؛ فإنها ستضمن للطالب جودة تعليم ممتازة.// انتهى //22:29ت م0214