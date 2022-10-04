الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 واسناقشت ندوة "منتدى الجوائز العربية: الجوائزَ الأولى .. المنازل الأولى " التي تقام على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 مساء اليوم ، موضوع الجوائز العربية ذات المكانة المتميزة، وشارك في الندوة كوكبة من الكتَّاب والمبدعين؛ وهم: الدكتور علي جعفر العلاق، والدكتورة ريم بسيوني، وماريا دعدوش، وعبده خال، وأدارها الدكتور مراد القادري، وذلك بمسرح تونس الخضراء.وطرحت الندوة العديد من المحاور تضمَّنت: آلية الحصول على الجوائز، والصعوبات التي واجهت المشاركين، وتأثير الجائزة الأولى في نفوس المبدعين والنقاد عبر رحلتهم الثقافية الطويلة، وأثر الجوائز في المسيرة الثقافية، والفرق بين الجائزة الأولى والجائزة الثانية، وكذلك الجوائز التي نالها المشاركون خلال حياتهم.واستعرض المشاركون في الندوة أهمية التنسيق والتعاون؛ لتطوير بيئة عربية محفزة للإبداع والتميز العلمي والثقافي، وأهمية تعزيز العمل الفكري والثقافي العربي المشترك، وتبادل الخبرات والمعلومات لتحقيق مستوى أفضل للجوائز العربية ، مشيرين إلى أن الجائزة الأولى هي التي ترسم مسار الشخص وتحدد وجهته.// انتهى //22:34ت م0215