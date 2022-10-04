عام / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مباراة لكرة القدم
الثلاثاء 1444/3/8 هـ الموافق 2022/10/04 م واس
جدة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مباراة لكرة القدم.
وقال سمو ولي العهد:" تلقيت نبأ ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال مباراة لكرة القدم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب ".
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22:40ت م
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