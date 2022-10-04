الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسجذب معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م كتاب وأدباء وناشرين من مختلف دول العالم، للمشاركة بأحدث الإصدارات والكتب باللغة الإنجليزية وأخرى مترجمة بالعربية.والتقت " واس " خلال جولتها في المعرض بالأديب والناشر البريطاني إدريس مييرز، الذي يحكي أن ثقافته عربية، ويميل للقراءة العربية، حيث تعلم اللغة العربية من أجل ذلك ، معبراً عن سعادته لزيارة المملكة والالتقاء بالمثقفين والأدباء، وتناقل المزيج الثقافي بين البلدان، إضافةً إلى إصدارات الكتب التي تتحدث عن العادات والتقاليد الخليجية، مثل الكتب التي تتحدث عن الرجل العربي والمرأة وكرم الضيافة .وأشار بييرز إلى مشاركته في معارض كثيرة وأغلبها في دول أجنبية، ولكن المشاركة بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2022م مختلفة، وكان لها أثر كبير في نفسه .// انتهى //22:48ت م0218