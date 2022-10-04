الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واساستعرضت جامعة طيبة ممثلةً بإدارة المكتبات وبرامج الكراسي البحثية في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، مجموعةً متميزةً من البحوث والدراسات التي تبرز أهم إنجازاتها العلمية والبحثية في المجلات المُحكمة للكليات، بالإضافة إلى أحدث إصدارات مركز النشر العلمي، مشتملة بذلك على عدد من برامج الكراسي البحثية.وشهد جناح الجامعة حضورًا واسعًا من الزائرين المهتمين بقراءة واقتناء الكتب، حيث عبَّروا عن إعجابهم عن إصدارات الجامعة وحرصهم على اقتناء مجموعة من إنتاجها العلمي والبحثي، كما حرصت بعض دور النشر الأكاديمية والمراكز العلمية على زيارة جناح الجامعة.يُذكر أن الجامعة تحرص على المشاركة في المحافل والفعاليات الثقافية والمجتمعية، ومنها معارض الكتاب؛ لإبراز وتعزيز دورها في نشر الوعي المعلوماتي والثقافي والمعرفي لخدمة وإثراء مجتمع المعرفة.// انتهى //22:52ت م0219