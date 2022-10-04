جيزان 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واساستقبل مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، بمقر الهيئة اليوم، وفداً من الادارة التنفيذية لشركة "ستاربكس" الذي يزور المنطقة حالياً برئاسة نائب رئيس الشركة ماركو باولوشي، ومدير عام الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا كارين فينويك، يرافقهم مدير عام مجموعة الشايع في المملكة فيصل الشايع ، ومدير شركة "ستاربكس" في المملكة كريس دالريمبل.واستمع الوفد في مستهل الزيارة إلى إيجاز عن دور الهيئة في تطوير ودعم زارعة البن في المناطق الجبلية، والتحديات التي واجهت مزارعي البن ، إضافة إلى نتائج شراكات الهيئة مع أرامكو السعودية ووزارة البيئة والمياه والزراعة والشركة السعودية للقهوة، وما أضافته هذه الشراكات من خدمات جليلة لأبناء المحافظات الجبلية بمنطقة جازان.بعد ذلك زار الوفد مشاتل وحقول محطة التجارب الزراعية بهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان للاطلاع على الخدمات والخبرات التي تقدمها الهيئة في مجال زراعة شتلات البن، ومراحل إنتاجه وتحسين جودته، بالشراكة مع جامعة جازان، بالإضافة إلى الأشجار ذات المردود الاقتصادي العالي مثل العود والصندل.كما زار وفد الشركة ، موقع "مركز البن السعودي" الذي تنشئه الهيئة بالشراكة مع أرامكو السعودية، وبجانبه موقع "متحف البن السعودي" الذي تدرس الهيئة إنشاءه بالشراكة مع وزارة الثقافة، وكذلك موقع "أكاديمية البن السعودي" الذي تدرس إنشاءه الشركة السعودية للقهوة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بالشراكة مع الهيئة.وفي ختام الزيارة قام الوفد الزائر بغرس شتلات البن في مزرعة الهيئة ، وتم تبادل الهدايا التذكارية بهذه المناسبة.حضر الزيارة والجولة في مرافق الهيئة، مدير قطاع الزراعة والغذاء بوزارة الاستثمار محمد العوهلي، والمشرف على أعمال الشركة السعودية للقهوة لدى صندوق الاستثمارات العامة رشاد أبوعيش، ومدير التسويق للشركة السعودية للقهوة محمد زيني، ومستشار الاستثمار والسياحة بإمارة منطقة جازان الدكتور محمد جريبي.// انتهى //22:53ت م0220