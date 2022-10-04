طرابلس 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش اليوم المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كرسيستيان باك الذي يزور ليبيا حالياً.وجرى خلال اللقاء وفقاً لوكالة الأنباء الليبية الرسمية, بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب مناقشة إمكانية عقد مؤتمر برلين 3، بالإضافة إلى استعراض الجهود الداعمة لأمن واستقرار البلاد.// انتهى //23:00ت م0221