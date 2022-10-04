القاهرة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي اليوم في العاصمة الكونغولية كينشاسا وزير الخارجية المصري سامح شكري, وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر المناخ.وأكد وزير الخارجية المصري خلال اللقاء الاهتمام الذي توليه بلاده لمؤتمر المناخ (COP27) الذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل بأولويات القارة الأفريقية، وإبراز وضعيتها الخاصة لكونها أحد أكثر مناطق العالم تأثرًا بالتداعيات السلبية لتغير المناخ.وأعرب شكري عن تطلعه إلى خروج مؤتمر المناخ بنتائج تلبي تطلعات الشعوب الأفريقية، وتعكس شواغل وأولويات القارة، لاسيما في موضوعي التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وقضية تمويل المناخ.//انتهى//23:40ت م0225