الرياض 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسيستهل المنتخب السعودي للدراجات " كبار - شباب - سيدات " غداً مشاركته في منافسات البطولة العربية للمضمار، التي تستضيفها جمهورية مصر خلال الفترة من 5 - 9 من أكتوبر الجاري، بمشاركة 9 منتخبات عربية.وضمت قائمة الأخضر السعودي 21 لاعباً ولاعبة هم : " كبار " حسن الجمعة ، مصطفى الربيع ، علي آل شيخ أحمد ، يوسف اليوسف ، عبدالعزيز الخويتم ، علي السليمي ، محمد المشيخص ، عزام العبدالمنعم ، عبدالعزيز القطان ، " شباب " أحمد بوعبدالله ، عبدالعزيز الدريعي ، سلمان ربح ، عبدالله المهنا ، أمير السلطان ، غسان مليباري ، البراء جبرة ، رضا المناسف ، " سيدات " منيرة الدريوش ، دانية سمباوة ، مشاعل الحازمي ، مروج فلمبان.يذكر أن المنتخب السعودي أقام معسكرات إعدادية على ثلاثة مراحل في إسبانيا وبنما والقاهرة، حيث سعى الجهاز الفني من خلال تلك المعسكرات والمشاركات إلى رفع المعدل اللياقي، والانسجام وتطبيق الجمل التكتيكية ورفع معدل السرعات.// انتهى //23:42ت م0226