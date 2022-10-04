اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1444/3/8 هـ الموافق 2022/10/04 م واس
نيويورك 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 825.43 نقطة، بما يعادل 2.80%, ليغلق عند 30316.32 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 360.97 نقطة أو 3.34%, ليغلق عند 11176.41 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 112.50 نقطة أو 3.06%, ليغلق عند 3790.93 نقطة.
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