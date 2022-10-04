نيويورك 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 825.43 نقطة، بما يعادل 2.80%, ليغلق عند 30316.32 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 360.97 نقطة أو 3.34%, ليغلق عند 11176.41 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 112.50 نقطة أو 3.06%, ليغلق عند 3790.93 نقطة.‏// انتهى //23:50ت م0227