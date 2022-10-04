الأمم المتحدة 08 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 04 أكتوبر 2022 م واسأعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، مقتل ثلاثة جنود تابعين للأمم المتحدة، بعد إصابتهم في انفجار بعبوة ناسفة ليلة أمس.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن جندياً رابعاً من قوات حفظ السلام أصيب بجروح خطيرة، ويتلقى حاليا العلاج الطبي في بوار.// انتهى //23:50ت م0228