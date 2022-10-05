الباحة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسباشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة 857 حالة إسعافية خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت الحالات المنقولة 642 حالة وغير المنقولة 202 ، فيما بلغ إجمالي الحالات المرضية 738 من مجموع الحالات .كما نفذ فرع الهيئة بالباحة 15 مبادرة تطوعية خلال الشهر الماضي، شارك فيها أكثر من 229 متطوعًا ومتطوعة، بعدد ساعات بلغت 2101 ساعة تطوعية، تنوعت بين طبية وبيئية وتوعوية وإنسانية ورياضية، واستفاد منها أكثر من 4116 شخصًا.وتأكيدًا للدور الريادي للهيئة في مجال الإسعافات الأولية التي تساعد أفراد المجتمع على تقديم الرعاية الإسعافية للحالات الطارئة، والتعامل معها ريثما يتم مباشرة البلاغ من قِبل الفِرق الإسعافية والطبية بالهيئة، فقد قدمت الهيئة بمنطقة الباحة أكثر من ثلاث دورات وثلاث محاضرات خلال شهر سبتمبر، استفاد منها أكثر من 276 شخصًا، كما أن الهيئة أقامت 46 مبادرة حكومية.// انتهى //02:30ت م0004