مكة المكرمة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل بعنوان: (سبل تعزيز الانتماء واللحمة الوطنية). وهي إحدى برامج وحدة الأمن الفكري بالرئاسه العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتي أدارها فضيلة مدير عام الإدارة العامة للتوعية والتوجيه بالرئاسة العامة الشيخ: أسامة بن سعود العمري.وأشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد بن سعود العمري. بما تقدمه الرئاسة العامة لمنسوبيها من دورات وورش عمل لتعزيز الأمن الفكري لمنسوبيها وتطوير العمل التوعوي والميداني.// انتهى //07:09ت م0012