ينبع 209 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسدشّن محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمقر المحافظة أمس حملة التحصين ضد الأنفلونزا الموسمية بمحافظة ينبع التي أطلقها مستشفى ينبع العام, بحضور وكيل محافظ ينبع فيصل بن حمد المطيري ومدير مستشفى ينبع العام حسين عايد الذبياني, حيث جرى تطعيم منسوبي المحافظة.وأكد مدير مستشفى ينبع العام أن إعطاء الجرعة سيتم في المراكز الصحية الأولية التالية (مركز الأميرة فهدة بالنباه، ومركز صحي البندر، والشرقية، والصريف، والعصيلي) ومستشفى ينبع العام وتستهدف جميع فئات المجتمع, مشيراً إلى أن الحملة تسعى للحد من انتشار الأنفلونزا الموسمية وتناقلها بين الناس خصوصاً مع تغيرات المناخ.// انتهى //07:19ت م0013