عام / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة جازان
الأربعاء 1444/3/9 هـ الموافق 2022/10/05 م واس
جيزان 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على مدينة جيزان ، و محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وهروب ، وفيفا ، وابوعريش ، واحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وفرسان ، و الدرب ، وبيش ، ومركز الفطيحة .
واوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساء.
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