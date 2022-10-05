جيزان 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاطاً في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية على مدينة جيزان ، و محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، والعيدابي ، وهروب ، وفيفا ، وابوعريش ، واحد المسارحة ، والطوال ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، وفرسان ، و الدرب ، وبيش ، ومركز الفطيحة .واوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساء.// انتهى //07:41ت م0014