الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسخصصت هيئة الأدب والنشر والترجمة 6 منصات لتوقيع الكتب في معرض الرياض الدولي 2022، الذي بدأت فعالياته يوم الخميس الماضي وتستمر حتى يوم السبت المقبل 8 أكتوبر بواجهة الرياض.وشهدت منصات التوقيع إقبالًا كبيراً من عدد من المؤلِفين والمؤلِفات من مختلف الدول منذ بدايه أيامه؛ لتوقيع إصداراتهم الأدبية والعلمية لمقتني مؤلفاتهم، وسط حضور كبير من زوار المعرض المهتمين بهذا الحدث الثقافي الدولي، حيث تنوعت مؤلفاتهم بين الأدب والتاريخ والروايات والقصص وعلم النفس وتطوير الذات وغيرها من الإنتاج الفكري في مختلف صنوف المعرفة.// انتهى //09:18ت م0015