مكة المكرمة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واستقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة اللغات والترجمة خدمات الترجمة لضيوف بيت الله الحرام بمختلف الوسائل، حيث وصل عدد المستفيدين مايقارب 430 ألف مستفيد خلال الشهر الماضي.وقامت إدارة الإرشاد المكاني بالتعريف بتطبيق منصة منارة الحرمين، وتوزيع السماعات الإلكترونية، ومواصلة أعمال مبادرة معالم المسجد الحرام باللغات, بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية ومد جسور التواصل معهم، كوزارة الحج والعمرة بتوفير المترجمين المتخصصين باللغات المعتمدة بنقاط التفويج الرئيسة داخل أروقة المسجد الحرام، وهيئة الهلال الأحمر السعودي في الترجمة اللفظية الفورية للمرضى بلغاتهم الأم، والتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام في فرز العربات حسب المسارات المخصصة لها، وتوفير المترجمين المتخصصين بمواقع الإفتاء للإجابة عن المسائل الشرعية، ويأتي ذلك من أجل توفير بيئة صحية وآمنة تحقق معايير التميز الخدمي كافة ليحظى قاصدي المسجد الحرام، بأرقى تجربة عند أدائهم النسك والعبادات.// انتهى //09:19ت م0016