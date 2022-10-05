الرباط 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، اهتمامها بالزيارة التي يقوم بها معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي للمغرب، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المغربية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين المملكتين.وتطرقت إلى تمكن مصالح الأمن المغربية بتعاون مع نظيرتها الإسبانية أمس، من تفكيك خلية إرهابية تنشط في مدينتي الناظور ومليلية، يشتبه في ارتباطها بتنظيم "داعش" الإرهابي.وتناقلت صحف الرباط إعلان وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن بلاده تشجب بكل قوة التدخل الإيراني في اليمن، وفي الشؤون الداخلية العربية.وتناولت التصعيد المتواصل بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشيرة إلى استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية أول أمس، في عملية قرب رام الله بالضفة الغربية.وأشارت صحف الأربعاء إلى إطلاق كوريا الشمالية أمس صاروخا باليستيا متوسط المدى، حلق فوق اليابان قبل أن يسقط في البحر.// انتهى //09:37ت م0018