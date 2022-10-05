الرياض 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسناقشت ندوة "هل عبرت الرواية عما أردت قوله ؟"، ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب الدولي 2022 أمس، مدى استيعاب الرواية العربية للتجليات الممكنة وغير الممكنة، ومدى استيعابها للفضاءات السردية بأدواتهـا وتقنياتها المختلفة، بمشاركة الروائي والأكاديمي شاكر نوري، والروائي عواض شاهر، والكاتب حسونه المصباحي، وأدارها محمد عابس، وذلك بمسرح القيروان بواجهة الرياض.كما تناولت الندوة عدة محاور أبرزها: الغربة الحقيقية والمجازية وعلاقتها بالروائي، وإسهام الجوائز المختلفة في تحفيز الروائيين على التعبير والتجاوز فنياً، بالإضافة إلى التطرق لأشكال الروايات المختلفة وتغلب نوع على الآخر.// انتهى //09:40ت م0020