الخرطوم 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم استقبال رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله بمكتبه أمس، وفد السودان الوزاري رفيع المستوى برئاسة وزير النقل هشام علي أبو زيد، حيث جرى بحث آفاق التعاون بين البلدين، لا سيما في مجال النقل البحري والجوي والمناطق الحرة.وتطرقت إلى شكر الحكومة السودانية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على قراره الخاص بتمديد فترة توفيق الأوضاع الهجرية للسودانيين بجمهورية مصر العربية لستة أشهر أخرى.وعرجت صحف الأربعاء على تشديد عضو مجلس السيادة السوداني رئيس الحركة الشعبية – شمال مالك عقار إير، على أهمية تحقيق السلام الشامل، وبسط الأمن والاستقرار، وتعزيز وحدة الصف الوطني بالبلاد، مؤكداً تمسكه بالسلام وعدم العودة إلى الحرب مرة أخرى.وأخبرت صحف السودان عن تمكن الجيش الصومالي من فرض السيطرة على منطقة يسومن بإقليم هيران التابعة لولاية هيرشبيلي.// انتهى //09:41ت م0021