لندن 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم قرار رئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس بتجميد أسعار الطاقة للأسر البريطانية لمدة عامين ، مشيرة إلى أنه سيكلف الحكومة 89 مليار جنيه إسترليني.وأشارت الصحف إلى بيان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس الذي دعا فيه الأطراف السودانية إلى ضرورة التنفيذ العاجل والكامل لاتفاق جوبا للسلام.وتطرقت إلى تقديرات البنك الدولي من أن الاقتصاد الأوكراني سينكمش بمعدل ثمانية أضعاف نظيره الروسي هذا العام نتيجة للحرب.// انتهى //09:46ت م0022