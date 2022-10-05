سكاكا 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف أمس, مربط العليا للخيل العربية الأصيلة بمدينة سكاكا.واستمع سموه لشرح من مالك المربط فهد بن عبدالهادي النصيري، عن فكرة إنشائه للمربط الذي يضم 14 رأساً من الخيل العربية الأصيلة مسجلة بمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، تحمل مواصفات جمال ودماء الخيل العربي الأصيل، حيث يضم المربط فرسًا عربية أصيلة من مزرعة الجنادرية للملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله -.وأضاف النصيري أن المربط صمم "كرسي سرج" للأشخاص ذوي الإعاقة ليتم الاستفادة من ركوب الخيل, مبيناً أنه شاركت بعض جياد المربط في عدد من سباقات السرعة في ميدان منطقتي الجوف و حائل، وسيشارك في مسابقات وبطولات الجمال المحلية والدولية، والمدربة على أيدي كفاءات سعودية من ذوي الخبرة، كما جرى تهيئة المربط لاستقبال الزوار والأشخاص ذوي الإعاقة والجاليات بهدف السياحة.ونوه سمو أمير منطقة الجوف باهتمام وحرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على إرثنا العريق ، ومنها الاهتمام بالخيل العربية الأصيلة، ودعمها المستمر والمتواصل للأنشطة الرياضية، مؤكداً أهمية استثمار الفنون في إبراز جمال الخيل العربية .// انتهى //09:50ت م0023