إسلام آباد 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم إطلاق الأمم المتحدة نداءاً لجمع تبرعات عاجلة بقيمة 816 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمتضررين من الفيضانات في باكستان.وتناولت توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المزيد من المساعدات الإغاثية على المتضررين من الفيضانات في منطقتي سوات وديرة إسماعيل خان بإقليم خيبر بختونخوا، ومناطق ديامر وغزر وغانشي بإقليم جلجت بلتستان، ومنطقة جعفر آباد بإقليم بلوشستان، ومنطقة نيلم بإقليم آزاد كشمير.واهتمت صحف الأربعاء بتصريحات وزيرة تغير المناخ الباكستانية شيري رحمن التي قالت إن بلادها لا تستطيع تحمل المزيد من الإنفاق على التعافي من الفيضانات، وأنها بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي.وأخبرت في الشأن الأمني عن مقتل جنديين وثلاثة إرهابيين خلال هجوم نفذته عناصر إرهابية على موكب عسكري بالقرب من مدينة بيشاور شمال غرب باكستان.// انتهى //09:56ت م0025