تونس 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بتشديد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال استقباله لرئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان على أن مصالح الدولة يجب أن تقوم بدورها كاملا وأن تُنصت لمشاغل التونسيين في كل المجالات، ومؤكدا على ضرورة وضع حد لظاهرة فقدان بعض المواد الأساسية من الأسواق.ونقلت تأكيد مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في تصريحات لها أن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء مع تونس سيتم قريبا جدا ، موضحة أن الصندوق في مناقشات متقدمة مع تونس، حيث تعاني من أزمات اقتصادية تشكل ضغوطا كبيرة على الماليات العامة.وأوردت صحف الأربعاء عن محادثات أجرتها وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش في طرابلس مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل، تناولت العديد من الملفات من بينها الدعم الاقتصادي والأمني المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا وجهود المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لإنجاح خطوات المصالحة الوطنية.وكتبت في شان آخر أن الإيجابية طغت على مجمل التعليقات في بيروت وتل أبيب على مسودة المقترح الأمريكي الأخير بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.// انتهى //09:59ت م0026