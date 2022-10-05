سكاكا 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون عبداللطيف غديرة والوفد المرافق له، بحضور مدير البيئة والزراعة والمياه بمنطقة الجوف علي بن محمد المنصور.وأكد سموه خلال الاستقبال أن منطقة الجوف تشكل رافداً مهماً في التنمية الزراعية بالمملكة, وسلة الوطن الغذائية, لما تجود به من محاصيل متعددة نتيجة وفرة المياه وخصوبة الأرض، مشيراً إلى أن زراعة أشجار الزيتون خيار إستراتيجي يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق الاكتفاء الغذائي ورافد اقتصاد وطني محفز على الاستثمار ، فضلاً عن أثرها البيئي في زيادة الغطاء النباتي وتحسين المناخ ومقاومة التصحر.ودعا إلى الاستفادة من الخبرات الدولية بما يمكّن من الرفع بالإنتاجية مع الحفاظ على الموارد المائية باستخدام التقنيات الحديثة وتوفير منتج ذي جودة عالية ينافس عالمياً.من جانبه نوه المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون من خلال زيارته الميدانية لعدد من الشركات والمزارع والمعاصر بمنطقة الجوف بما تشهده المنطقة من نهضة زراعية وما تملكه من مقومات واعدة, مؤكداً قدرة زيت الزيتون السعودي على المنافسة دولياً طبقاً للمواصفات العالمية.// انتهى //10:23ت م0033