المدينة المنورة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسدشن تجمع المدينة المنورة الصحي أمس، "دبلوم الأطباء المتقدم للرعاية الصحية المنزلية" الذي يستهدف الأطباء لتطوير مهاراتهم العلمية والعملية للحصول على تصنيف دبلوم متخصص في الرعاية الصحية المنزلية.وبين تجمع المدينة المنورة الصحي أن برنامج الدبلوم يهدف إلى تأهيل الكادر الطبي لخدمة كبار السن والمرضى في منازلهم، مبيناً أن إدارة الرعاية الصحية المنزلية حصلت على الاعتماد البرامجي لدبلوم التمريض للرعاية الصحية المنزلية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كأول برنامج معتمد على مستوى المملكة.// انتهى //10:29ت م0034