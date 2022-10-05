بريدة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واستنطلق النسخة الثانية من مؤتمر القصيم الثاني لمستجدات أمراض الروماتيزم، الذي تنظمه الجمعية العلمية للطب الباطني بعد غدٍ خلال الفترة 7 - 8 أكتوبر 2022م، بمشاركة عدد من المتحدثين ما بين أساتذة جامعات واستشاريين من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج.وأوضح رئيس اللجنة العلمية الدكتور محمد السلطان أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة مستجدات طب الروماتيزم وتبادل الخبرات، وذلك من خلال 7 جلسات تشمل 21 محاضرة لتبادل الخبرات العلمية والعملية والطبية ولرفع الوعي والمستجدات لدى الممارسين الصحيين، ورفع مستوى القدرات.ويتناول المؤتمر تقديم أحدث البحوث في مجال أمراض الروماتيزم، كما سيلقي الضوء على مستجدات أمراض الروماتيزم المختلفة التي قد تكون غامضة لدى كثير من المرضى، كما سيناقش المؤتمر أثر العلاج المبكر في التهاب المفاصل والتوصيات الحديثة لمرض الروماتيد وأهم طرق العلاج والتشخيص، وأيضاً دور التشخيص المبكر في تقليل مدى الإصابة بمرض الروماتيزم ومناقشة التهاب المفاصل لدى الأطفال، وأحدث الممارسات في علاج التغيرات الجلدية في الذئبة الحمراء، بالإضافة إلى استعراض آراء عدد من الاستشاريين.// انتهى //10:41ت م0036