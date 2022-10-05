أبها 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها اليوم، لقاءً مع وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد بن سعود السويلم؛ لمناقشة أهم تحديات ومعوقات الاستثمار الصناعي بمنطقة عسير، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين في مجال الصناعة بالمنطقة.وشهد اللقاء عرضاً مرئياً تعريفياً للخدمات التي تقدمها الوزارة وعدداً من المنصات التي تسهل على المستثمرين الصناعيين التواصل مع ذوي الخبرات، واستقطاب وتوظيف الكوادر الوطنية، وكذلك تأهيل المتقدمين لشغل الوظائف المتاحة في قطاع الصناعة وخاصة الوظائف الفنية، إلى جانب مناقشة عددٍ من العوائق التي تواجه العاملين بقطاع الصناعة بالمنطقة، وتنظيم وتخطيط المجمعات الصناعية، بما فيها أهم المواقع المناسبة لإنشاء المصانع بمختلف أنواعها، إلى جانب مناقشة تقديم الخدمات للمجتمع المحلي والإسهام في دعم الأنشطة والفعاليات المجتمعية.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي أن تنظيم غرفة أبها لمثل هذا اللقاء يهدف إلى تقريب الصورة وإيصال المعلومة لأصحاب القرار في المجال الصناعي، وربط المسؤول وأصحاب العمل فيما بينهما مما يسهم في إيجاد بيئة عملية صناعية متوائمة وبما يتحقق مع التطلعات والأهداف المنشودة.وأشار إلى أن اللقاء تخلله نقاشات مفتوحة، وتوضيح لمبادرات الوزارة، وتسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال، إضافةً إلى رفع مقترحات وحلول للمعوقات والمشاكل التي تواجه الصناعيين والسعي إلى معالجتها، لافتاً إلى أن غرفة أبها بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات ذات العلاقة تسعى لتوطين الصناعات بمنطقة عسير، بالاعتماد على المحتوى المحلي، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030م.// انتهى //10:50ت م0037