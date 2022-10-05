أبهـا 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واساحتفت 1250 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، باليوم العالمي للمعلّم، تحت شعار "التحول في التعليم يبدأ بالمعلمين".وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري أن الاحتفاء بالمعلمين يأتي نظير جهودهم في أداء رسالتهم ودورهم الريادي في بناء الأجيال، وقيادتهم للتغيير في التعليم، ومشاركتهم في تنمية الوطن، مؤكداً أنهم سطروا أروع الأمثلة والتضحيات لأداء رسالتهم السامية و أثبتوا قدرتهم على تحويل التحديات الكبرى إلى فرص للنجاح.ويتخلل الاحتفاء بالمعلم تنظيم ندوة بعنوان "التحول في التعليم يبدأ بالمعلم"، وذلك بحضور نخبة من المهتمين بالتعليم وتطويره، ومعلمي ومعلمات المنطقة، إضافة إلى تفعيل الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم عبر الإذاعة المدرسية، وحسابات الإدارة والمكاتب والمدارس في وسائل التواصل الاجتماعي.// انتهى //11:02ت م0039