طوكيو 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسأغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم على ارتفاع وذلك بدعم من أسهم قطاع التجزئة، على الرغم من أن المعنويات ظلت متحفظة بالمقارنة بالأسواق العالمية التي تلقت دعمًا من احتمال قيام البنوك المركزية بتهدئة سياسات التشديد الحادة.واخترق المؤشر نيكي حاجز 27 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 22 سبتمبر، وأغلق على ارتفاع بنسبة 0.48 % عند 27120.53 اليوم .وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا بنسبة 0.32 بالمئة.// انتهى //11:04ت م0040