نجران 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسطرحت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية حبونا، 10 فرص استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".وأبانت الأمانة أن الفرص المطروحة تتضمن: إنشاء وتشغيل وصيانة فندق، وأربعة محال بيع تجارية, ومسلخ، وملعبي كرة قدم بالحبابة والجفة، ولوحة إعلانية، وصراف آلي.ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالتنافس الاطلاع على الفرص الاستثمارية، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".// انتهى //11:09ت م0041