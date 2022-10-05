الجزائر 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان الجزائر استضافتها لمؤتمر دولي حول الاستثمار والاقتصاد في القارة الأفريقية.وتطرقت الصحف إلى تأكيد المشاركين في اجتماعات الدورة 18 لفريق العمل الأفريقي المختص في الحد من أخطار الكوارث المنعقدة بالجزائر أمس، على العمل من أجل تعزيز القدرة على التأقلم مع المناخ والكوارث وبلوغ أهداف رؤية أفريقيا 2063 تحت شعار "أفريقيا التي نريدها".وتناقلت صحف الأربعاء إدانة دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة اقتحام مئات المستوطنين أمس المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية العنصرية في باحاته وساحاته.وأشارت في تقارير أخرى إلى تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من فوضى مناخية جراء الانبعاثات المتزايدة التي وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، داعياً مجموعة العشرين للدول الأغنى عالمياً وغيرها من البلدان والشركات والمستثمرين، بمناسبة الدورة 27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب27" في مصر، إلى تخصيص ميزانية تصل إلى مائة مليار دولار سنوياً لدعم العمل المناخي في البلدان النامية.// انتهى //11:16ت م0042