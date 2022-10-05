عرعر 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واساحتفت مدارس منطقة الحدود الشمالية ومحافظاتها اليوم, باليوم العالمي للمعلم2022 الذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر في كل عام، وذلك خلال تنفيذ برامج وفعاليات تبرز دور المعلم ورسالته التربوية السامية.وأبرزت البرامج دور المعلمين في تنمية مهنة التعليم وفق التوجهات العالمية، وتأكيد دور المعلم في بناء الأجيال ، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.ويأتي الاحتفاء تقديراً للمعلمين والمعلمات ومشاركة الطلاب والطالبات في هذه المناسبة من خلال تحفيزهم وتكريمهم.// انتهى //11:18ت م0043