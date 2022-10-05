الدمام 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية أمس، الملتقى الأول لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، بحضور أكثر من 10 جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، وذلك بقاعة جمعية تحفيظ القرآن بالدمام.وأوضح مدير الجمعيات الدعوية وجمعيات تحفظ القرآن الكريم والإدارة العلمية والفكرية بفرع الوزارة بالشرقية صالح الكليب، أن الملتقى يهدف إلى العناية بكتاب الله عز وجل والرعاية والاهتمام بجمعيات ومراكز ودور التحفيظ، وتقديم أفضل الطرق والوسائل والأساليب الحديثة المطورة في تعليم كتاب الله تعالى، وتوحيد الجهود وتعزيز التعاون المتبادل بين الجمعيات، ومتابعة استخدام التقنيات الحديثة مع الآباء والأمهات لمعرفة مستوى أبنائهم.وبين أن الملتقى تناول عدداً من المحاور، منها أهداف جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وجهود جمعيات تحفيظ القرآن في الشرقية، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين الجمعيات ومراكز التحفيظ.// انتهى //11:20ت م0044