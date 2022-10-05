المدينة المنورة 09 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 05 أكتوبر 2022 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة المدينة المنورة، 3,642 جولة رقابية على المنشآت التجارية للتحقق من التزامها بأنظمة الوزارة، وذلك في إطار الجهود الميدانية المتواصلة لفرق الرقابة الميدانية بوزارة التجارة للرقابة على الأسواق في جميع مناطق المملكة.وشملت الزيارات: منافذ البيع والأسواق التجارية والمخازن والمستودعات في مدن ومحافظات المنطقة كافة، وذلك للوقوف على وفرة المنتجات وتعدد مورديها وبدائلها ذات الجودة العالية، وتطبيق الأنظمة التي تحفظ وتحمي حقوق المستهلك.وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 4,157 عملية قراءة لأسعار السلع والمنتجات في جميع منافذ البيع، من خلال برنامج الرصد الإلكتروني, داعية عموم المستهلكين للإبلاغ عن المخالفات التجارية من خلال الرقم الموحد (1900) أو تطبيق "بلاغ تجاري".// انتهى //11:31ت م0046